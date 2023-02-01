Новорожденным в Калужской области начали делать новые анализы

С 1 января в Калужской области новорожденным проводят расширенный неонатальный скрининг Обследование проводится на 36 наследственных заболеваний, а не на пять, как было до этого, сообщили в среду, 1 февраля, в министерстве здравоохранения региона.

- Ранее скрининг проводился только на пять наследственных заболеваний: фенилкетонурию, гипотиреоз, адреногенитальный синдром, муковисцидоз и галактоземию, - пояснили в Минздраве. - Благодаря программе в январе обследовано 466 детей, из них выявлен один случай врожденного гипотиреоза.

По словам медиков, скрининг нужен для выявления тяжелых врожденных заболеваний на раннем этапе, так как большая часть из них в первые дни и недели жизни никак себя не проявляют.

Все манипуляции проводят бесплатно в роддомах и перинатальном центре. Результаты становятся известны в течении месяца. Исследование проводится только с согласия одного из родителей либо законного представителя.

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