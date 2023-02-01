В Калужской области для диких животных разложат 3640 килограммов соли
В нынешнем году для диких животных в Калужской области планируется разложить 3640 килограммов соли. Об этом в среду, 1 февраля, сообщили в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.
Солевую подкормку в местах обитания животных раскладывают охотоведы.
Как отмечают в министерстве, такое лакомство пользуется спросом у рогатых.
- Соль способствует активному обмену веществ в организме зверей, росту шерсти и рогов, - пояснили в Минприроды. - Особенно в минеральных веществах нуждаются лоси, олени и косули. Подкормка с достаточным количеством минералов и микроэлементов помогает им выжить самим, а также выносить здоровое потомство.
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