В Калужской области 36 человек заболели коронавирусом за сутки

За последние сутки в Калужской области зафиксированы 36 новых случаев коронавируса, сообщили в понедельник, 1 февраля, в федеральном оперативном штабе.

В больницу с ковидом попали 10 человек.

Выздоровели 19 пациентов.

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