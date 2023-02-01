В Калуге бесплатный каток на Старом Торге за месяц посетили 17 500 человек
В январе бесплатный каток на площади Старый Торг в Калуге посетили 17 500 человек. Такую статистику в среду опубликовали в городской управе.
Самым популярным днем было 4 января, когда на каток пришли 750 калужан.
Самому возрастному фигуристу был 81 год, самому юному – полтора.
Многие приходят на каток со своими коньками, хотя большинству все же понадобился прокат - таких случаев было 10 298.
Каток на Старом Торге будет работать до 28 февраля.
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