В Калуге срочно ищут доноров крови для мужчины

В Калуге волонтеры сообщили о поисках доноров крови для Вячеслава Волкова, который лечится в гематологическом отделении Калужской областной клинической больницы.

Как рассказала его дочь Юлия, мужчине нужны тромбоциты третьей группы крови 2 февраля.

Донорам в Калуге можно обращаться на станцию переливания крови на улице Горького, 71.

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