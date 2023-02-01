В Калуге срочно ищут доноров крови для мужчины
В Калуге волонтеры сообщили о поисках доноров крови для Вячеслава Волкова, который лечится в гематологическом отделении Калужской областной клинической больницы.
Как рассказала его дочь Юлия, мужчине нужны тромбоциты третьей группы крови 2 февраля.
Донорам в Калуге можно обращаться на станцию переливания крови на улице Горького, 71.
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