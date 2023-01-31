Минуты теперь можно обменять на билеты в кино на медиаплатформе Afisha.ru

В январе Tele2 предложила жителям нашего региона менять минуты из тарифа на билеты в кино, театры или на выставки на медиаплатформе Afisha.ru, а также – на кофе в популярной сети «Вкусно – и точка». Предлагаем подборку, куда можно сходить уже на этих выходных.

Кино для взрослых и детей

Удачно совпало, что запуск акции пришелся на яркие премьеры в кино, и «Чебурашка», пожалуй, стал самой ожидаемой из них. Добрая лента по мотивам советского мультфильма единогласно получила высокие оценки критиков и зрителей всех возрастов, собрав рекордные кассовые сборы за первые дни проката. Кстати, одной из причин стал чуткий подход создателей: самого Чебурашку дизайнеры рисовали два раза – первую версию пользователи интернета не оценили, но вторая, доработанная, пришлась всем по душе.

Еще одной рейтинговой новинкой стал триллер Гая Ричи – «Операция "Фортуна": Искусство побеждать». Приключения, искрометный юмор и непревзойденный актерский состав: Джейсон Стэтем, Обри Плаза, Хью Грант и другие. Кстати, сценарий к этой ленте писали Марн Дэвис и Айван Эткинсон, работавшие над полюбившимися всему миру «Джентльменами».

Третьим фильмом, который начал стремительно набирать в прокате, стал «Крушение». По сюжету, в результате аварийной посадки лайнера на затерянный остров пассажиры попадают в заложники. Их спасением займется капитан воздушного судна. В главных ролях снялись Джерард Батлер и Майк Колтер.

Для получения билетов в кино на эти фильмы достаточно зайти в приложении «Мой Tele2» в раздел «Управление минутами», затем нажать на кнопку «Билеты на Afisha.ru» и совершить обмен – 300 или 500 минут эквивалентны фиксированной скидке на билет на 300 и 500 рублей.

Директор макрорегиона «Центр» Tele2 Денис Маликов отмечает, что, благодаря инновации, минуты из тарифа теперь можно назвать новой валютой: «Мы в очередной раз создали тренд на рынке телекома, расширив список возможностей, доступных в обмен на остатки услуг. Теперь наши клиенты могут получить скидку на смартфоны или устройства, безлимитные сервисы, а также предложения для отдыха с детьми или друзьями».

Кофе – чтобы согреться по пути в кино или на прогулке

Чтобы просмотр фильмов был еще приятнее, а встреча с друзьями – теплее, можно угоститься американо или капучино от нашего партнера. Напиток абонентам оператора обойдется в 200 минут, обмен можно совершить по уже понятной схеме: заходите во все тот же раздел «Управление минутами» в приложении оператора , но в этот раз нажимаете кнопку «Кофе» и следуете простым инструкциям.

Кстати, обменять услуги на кофе можно до 1 мая 2023 года, поучить скидку на билеты – до 15 июня 2023 года.

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