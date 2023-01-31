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Сбер — лучший работодатель России

Опубликовано: 31.01.2023 13:55 0 374
Сбер — лучший работодатель России

Сбер вновь признан лучшим работодателем России по версии HeadHunter. В 2022 году Сбер справился с беспрецедентными трудностями, увеличил число клиентов и продолжил своё развитие как инновационная технологическая компания.

Команда Сбера внесла весомый вклад в сохранение спокойствия, стабильности и безопасности банковского обслуживания. Свыше 100 млн частных и корпоративных клиентов на себе ощутили, что Сбер является оплотом финансовой системы страны. Даже в условиях санкций Сбер продолжает создавать новые сервисы на основе отечественных технологий, что гарантирует банку технологический суверенитет, а его клиентам — удобный клиентский опыт.

Наталья Дудина, старший вице-президент, руководитель HR Сбербанка:
«Сбер — огромный организм, он оказывает влияние на миллионы людей, ассоциируясь с технологическим прогрессом и новыми сервисами, он стремится улучшать качество жизни во многих сферах. Сам Сбер тоже состоит из людей. У нас большой коллектив. Все члены команды выполняют свою работу каждый на своём месте. Требуется высочайшая слаженность и вовлечённость. Настройка команды — это увлекательная задача, мы работаем над ней ежедневно. Сбер — это место, где люди имеют значение. Каждый человек для нас важен и ценен. Я благодарю всю нашу большую команду за вклад в этот успех бренда Сбера».

Вызовы, стоящие перед Сбером, потребовали от всех членов команды огромной вовлечённости и отдачи. Для HR в этот период жизненно важным было поддержать своих сотрудников и сохранить команду. Чтобы сохранить ключевых сотрудников, банк развивает систему преемственности. Сегодня у всех руководителей Сбера есть преемники. 

Программа долгосрочного вознаграждения (LTI) помогла банку замотивировать больше тысячи ключевых сотрудников Сбера. И Сбер не теряет связи с бывшими сотрудниками, объединяет людей с ДНК Сбера в сообщество Sber Alumni. 

Открытые форматы общения внутри команды укрепляют взаимное доверие, повышают вовлечённость и дают людям уверенность. Знаковым событием стал запуск IT-хабов в Казани и Екатеринбурге, который показал, что банк смотрит в будущее, улучшает условия труда и создаёт новые возможности и в Москве, и в регионах. 

Технологичность Сбера проявляется в HR-процессах — прежде всего в инновационной HR-платформе «Пульс». Это полностью отечественное программное решение, в котором есть все кадровые сервисы, HR-аналитика, опросы, внутренние коммуникации и многое другое. 115 тыс. сотрудников пользуются им каждый день.

Важная составляющая корпоративной культуры Сбера — помощь другим людям, участие в социальных и благотворительных проектах. В 2022 году число волонтёров среди сотрудников Сбера выросло на 30% и достигло 20 тыс. чел. Сотрудники могут регистрировать собственные проекты, обмениваться опытом и обучаться на платформе «Волонтёры Сбера». Ежегодно проводится конкурс социальных проектов сотрудников Сбера. Уже несколько лет волонтёры банка участвуют в проекте «Финансовая грамотность для воспитанников детских домов» Благотворительного фонда «Вклад в будущее». 

В 2023 году банк продолжит поддерживать и создавать условия для развития сотрудников. В фокусе внимания — предотвращение эмоционального выгорания, развитие преемственности и лидерства. Всё это поможет команде Сбера сосредоточиться на создании лучших продуктов и услуг для клиентов.

Рейтинг работодателей России HeadHunter — самый масштабный в стране по количеству компаний-участниц и объёму исследования. В 2022 году в нём участвовало две тысячи компаний. За лучших работодателей свои голоса отдало 78,4 тыс. соискателей, а на платформе HeadHunter опрос Employee Net Promoter Score (eNPS) прошло 249 тыс. человек. Сбер набрал 125,7 балла — это лучший результат среди крупнейших компаний страны. Итоговый балл каждой компании складывается из внешней оценки кандидатов (40%), внутренней оценки eNPS (40%) и HR-анкетирования (20%).  

В пятёрку лидеров рейтинга также вошли дочерние предприятия Сбера —СберМаркетинг занял 3-е место в категории средних компаний, а Rambler&Co, 5-е место среди крупных компаний.

 

 

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Опубликовано: 31.01.2023 13:55 0 374
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