В Калужской области найден живым пропавший 83-летний мужчина
Пропавшего в Калужской области 83-летнего мужчину удалось найти живым. Об этом утром во вторник, 31 января, рассказали в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт Калуга».
Как мы уже рассказывали, пенсионер ушел в неизвестном направлении в Ферзиково 30 января.
Где он провел ночь, не уточняется.
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