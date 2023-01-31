В Калужской области найден живым пропавший 83-летний мужчина

Пропавшего в Калужской области 83-летнего мужчину удалось найти живым. Об этом утром во вторник, 31 января, рассказали в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт Калуга».

Как мы уже рассказывали, пенсионер ушел в неизвестном направлении в Ферзиково 30 января.

Где он провел ночь, не уточняется.

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