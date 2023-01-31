В Калужской области 48 человек заболели коронавирусом за сутки
За последние сутки в Калужской области зафиксированы 48 новых случаев коронавируса, сообщили во вторник, 31 января, в федеральном оперативном штабе.
В больницу с ковидом попали четыре человека.
Выздоровели 17 пациентов.
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