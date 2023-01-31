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В Калуге собрали помощь для солдат-добровольцев

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 31.01.2023 08:10 0 152
В Калуге собрали помощь для солдат-добровольцев

Тушенка, сгущенка, рыбные консервы, крупы, макароны, кондитерские изделия, а еще детские поделки и письма с теплыми пожеланиями скорее вернуться домой с победой. Всё это ребята, учителя и родители калужской школы №18 собрали для наших калужан-добровольцев, выполняющих свой воинский долг в зоне специальной военной операции, и попросили депутатов Городской Думы Калуги доставить бойцам на передовую. По этому случаю в школе прошла торжественная линейка.

- Сегодня вся страна старается помочь нашим бойцам, участвующим в специальной военной операции. Спасибо вам, ребята, вашим учителям и родителям за то, что вы включились в эту работу так ответственно. Мы обязательно доставим все, что вы собрали. Особое спасибо за письма. Их бойцы хранят вот здесь, в кармане у сердца. Залог нашей победы только в одном – в нашем единстве, - подчеркнул в своем приветственном слове Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 31.01.2023 08:10 0 152
Тэги: городская дума
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