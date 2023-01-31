Калуга Обнинск
Главная Новости Общество
История Калуги Статьи

В Калужской области утвердили положение по выбору новых директоров театров

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 31.01.2023 09:55 1 954
В Калужской области утвердили положение по выбору новых директоров театров

В пятницу, 27 января, был официально опубликован приказ, в котором утверждено положение о порядке проведения конкурса на замещение должности руководителя государственного театра, подведомственного министерству культуры и туризма Калужской области. Однако это не напрямую связано со скандалом, в который попал директор драмтеатра Александр Кривовичев.

Приказ министерства был подписан Павлом Сусловым еще 18 января, а торги на покупку внедорожника объявили 26 января.

- Приказ министерства культуры и туризма Калужской области от 28.01.2023 N26 является нормативно-правовым актом, который регулирует порядок проведения конкурса на замещение должности руководителя государственного театра, подведомственного министерству культуры и туризма Калужской области, - рассказали нам в Минкульте. - К подведомственным государственным театрам относятся Калужский областной драматический театр, Калужский областной театр юного зрителя. 

При этом в министерстве подчеркнули, что принятие указанного документа не означает, что готовится смена руководителей учреждений культуры.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 31.01.2023 09:55 1 954
Тэги: общество культура театр
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 1 шт.
загрузка комментариев
ОПРОС
На Крещение в Калуге организуют 3 купели. А вы будете окунаться в прорубь? 
Все опросы
Новости партнеров
Биография экономиста и общественного деятеля Марата Шамильевича Айдагулова
Чем отличаются оригинальные запчасти для бытовой техники от неоригинальных
Какие вопросы могут решить юристы по семейным дела

© 2007-2023 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

       

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru