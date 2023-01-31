В Калужской области утвердили положение по выбору новых директоров театров

В пятницу, 27 января, был официально опубликован приказ, в котором утверждено положение о порядке проведения конкурса на замещение должности руководителя государственного театра, подведомственного министерству культуры и туризма Калужской области. Однако это не напрямую связано со скандалом, в который попал директор драмтеатра Александр Кривовичев.

Приказ министерства был подписан Павлом Сусловым еще 18 января, а торги на покупку внедорожника объявили 26 января.

- Приказ министерства культуры и туризма Калужской области от 28.01.2023 N26 является нормативно-правовым актом, который регулирует порядок проведения конкурса на замещение должности руководителя государственного театра, подведомственного министерству культуры и туризма Калужской области, - рассказали нам в Минкульте. - К подведомственным государственным театрам относятся Калужский областной драматический театр, Калужский областной театр юного зрителя.

При этом в министерстве подчеркнули, что принятие указанного документа не означает, что готовится смена руководителей учреждений культуры.

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