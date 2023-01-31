12 нелегальных мигрантов выслали из Калужской области

Из Калужской области выслали еще 12 нелегальных мигрантов. Об этом во вторник, 31 января, сообщили в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов.

Нелегалов отправили по домам из московского аэропорта.

Семь человек улетели в Узбекистан, четыре – в Таджикистан, один – в Армению.

Теперь в течение пяти лет им запрещено въезжать в Россию.

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