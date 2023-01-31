12 нелегальных мигрантов выслали из Калужской области
Из Калужской области выслали еще 12 нелегальных мигрантов. Об этом во вторник, 31 января, сообщили в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов.
Нелегалов отправили по домам из московского аэропорта.
Семь человек улетели в Узбекистан, четыре – в Таджикистан, один – в Армению.
Теперь в течение пяти лет им запрещено въезжать в Россию.
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