В Калуге закрыли лестницу от музея космонавтики к набережной

На выходных наши читатели жаловались на скользкую лестницу, ведущую от музея космонавтики к Набережной Яченского водохранилища. Однако проверить ее в понедельник не получилось – проход на лестницу со стороны музея оказался закрыт.

По нашей информации, сделано это было по решению городской администрации в связи со сходом грунта на склоне.

Когда там можно будет пройти, пока не уточняется.

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