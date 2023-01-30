В Калужской области заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла за неделю на 18,2%
За неделю, с 23 по 29 января, в Калужской области выявлены 7480 случаев ОРВИ и 11 случаев гриппа. Такие данные в понедельник опубликовало региональное управление Роспотребнадзора.
Заболеваемость выросла на 18,2%.
Грипп был обнаружен в Калуге, а также в Козельском и Юхновском районах.
В Калуге средние показатели превышены на 27,6%.
В больницы с ОРВИ попали 34 человека.
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