В Калуге планируется открыть поликлинику для взрослых в микрорайоне Турынино

В Калуге в микрорайоне Турынино летом должна открыться детская поликлиника на улице Советской, 79. А для взрослых пациентов планируется открыть поликлинику в новостройке, расположенной на улице Советской, 172. Об этом в понедельник, 30 января, рассказал министр здравоохранения Калужской области Константин Пахоменко.

- Вместе с заместителем губернатора Константином Горобцовым, представителями министерства строительства и ЖКХ, городской управы и главным врачом городской клинической больницы №4 встретились с застройщиком, - сообщил Пахоменко. - Осмотрели помещения, обсудили условия покупки.

От лица министерства подготовлено обращение в адрес губернатора с просьбой выделить бюджетные деньги на покупку помещения.

- Надеемся на положительное решение, - заявил Пахоменко.

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