Губернатор Калужской области жестко разнес чиновников после скандала с закупкой дорогой машины

Утром в понедельник, 30 января, губернатор Калужской области Владислав Шапша, как и обещал на выходных, жестко прошелся по чиновникам после скандала с закупкой дорогого внедорожника руководством драмтеатра.

- Сегодня у нас много задач. При этом вы знаете об ограниченных возможностях роста дохода бюджета, - напомнил глава региона. - И в этих условиях нужно отказаться от всех трат, в которых нет крайней необходимости. От дополнительной оргтехники, от мебели дорогостоящей, от пополнения и обновления автопарка. Я сейчас обращаюсь ко всем руководителям. И органов власти, и подведомственных учреждений. Я об этом уже говорил. Говорил неоднократно. Был уверен, что все меня услышали. Но случай недавний меня совершенно неприятно удивил, когда наш руководитель уважаемый Калужского областного драматического театра, Александр Анатольевич Кривовичев, принимает решение о приобретении автомобиля. Причем с совершенно непонятными какими-то требованиями там – по комфортности, по салону и по всем остальным параметрам. Вы молодцы, большие молодцы. И коллектив театра, и вы как руководитель, что вы в этих условиях смогли заработать дополнительные средства внебюджетные. Это значит, что работа организована очень хорошо и качественно. Но чем вы руководствовались, какими нравственными ориентирами при принятии такого решения, я не знаю. Давайте такие решения примем сейчас. Если есть средства дополнительные, которые вы заработали, будет правильным, если вы купите дополнительную технику и направите нашим бойцам в зону проведения специальной военной операции. Вот это будет правильное решение. Вам я вынужден объявить выговор.

Также губернатор призвал чиновников контролировать подобные ситуации.

- Почему такое вообще могло случиться? – задал вопрос Шапша. - Как только к вам приходит подобная заявка, вы должны сразу дать необходимые разъяснения. А если не понимают, давайте приходите ко мне. Я дам разъяснения такие. Примите решение, своим приказом, хотите – моим распоряжением, о том, что подобного рода закупки в обязательном порядке должны согласовываться с министерством конкурентной политики. А основания для согласования или несогласования вы знаете. Никаких избыточных закупок в этом году не будет. Ни у министерств, ни у их подведов. Чтобы ни у кого сомнения не возникало, что кто-то пытается свои вопросы решить таким образом. Лазейки какие-то ищет. Категорически предупреждаю всех. Никаких решений по поводу такого рода закупок принято не будет. И даже не рассчитывайте на это. Если кто-то не поймет, решения будут более жесткими. Надеюсь, все услышали.

Отметим, что Кривовичев получил выговор накануне своего юбилея. В марте ему исполнится 70 лет. В драмтеатре он работает с 1970 года. Возглавил это учреждение в 2000 году.

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