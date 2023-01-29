В Калужской области открыли движение по понтонному мосту через Оку

В воскресенье, 29 января, минтранс Калужской области сообщил, что движение через понтонный мост в районе Дугны восстановлено.



- Уровень воды в Оке снизился, что позволило свести мост и открыть по нему движение транспорта, - пояснили в ведомстве.

Напомним, что понтонный мост через Оку в районе Дугны затопило в понедельник, 23 января.

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