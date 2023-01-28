Прокуратура проверит закупку Калужским драмтеатром дорогого внедорожника

Прокурор области Константин Жиляков поручил проверить информацию о намерении Калужского областного драматического театра купить дорогостоящий внедорожник. Об этом в субботу, 28 января, сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее мы сообщали, что театр хотел купить машину с белым кожаным салоном за 5,4 миллиона рублей.

Однако после того, как эта информация широко разошлась по СМИ и соцсетям, закупку отменили.

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