В Калужской области перестали выдавать ипотеку под 2% ИТ-специалистам
Летом прошлого года правительство Калужской области сообщало, что наш регион первым в России снизил ставку по ипотеке для ИТ-специалистов до 2%. Однако на данный момент взять кредит на таких условиях нельзя.
Возобновить программу обещают весной нынешнего года.
- К сожалению, сейчас банки приостановили участие в региональных программах льготного ипотечного кредитования ИТ-специалистов, так как осуществляется пересмотр условий их участия, - прокомментировали на днях в министерстве цифрового развития Калужской области. - Завершение этих мероприятий ожидается до конца этого квартала.
Сколько всего было выдано таких кредитов, чиновники не уточняют.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!