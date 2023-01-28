В Калужской области перестали выдавать ипотеку под 2% ИТ-специалистам

Летом прошлого года правительство Калужской области сообщало, что наш регион первым в России снизил ставку по ипотеке для ИТ-специалистов до 2%. Однако на данный момент взять кредит на таких условиях нельзя.

Возобновить программу обещают весной нынешнего года.

- К сожалению, сейчас банки приостановили участие в региональных программах льготного ипотечного кредитования ИТ-специалистов, так как осуществляется пересмотр условий их участия, - прокомментировали на днях в министерстве цифрового развития Калужской области. - Завершение этих мероприятий ожидается до конца этого квартала.

Сколько всего было выдано таких кредитов, чиновники не уточняют.

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