Калужане резко перестали покупать некоторые продукты
В Калужской области в январе продажи продуктов снизились по сравнению с декабрем на 14,7%. Такие данные представили на заседании, которое 27 января провел начальник управления потребительского рынка и лицензирования министерства конкурентной политики Лев Марченков.
По некоторым товарам наблюдается резкий спад.
Так, конфеты покупают меньше на 44,1%, свежую рыбу – на 37,8%, свинину – на 34%.
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