Калужане резко перестали покупать некоторые продукты

В Калужской области в январе продажи продуктов снизились по сравнению с декабрем на 14,7%. Такие данные представили на заседании, которое 27 января провел начальник управления потребительского рынка и лицензирования министерства конкурентной политики Лев Марченков.

По некоторым товарам наблюдается резкий спад.

Так, конфеты покупают меньше на 44,1%, свежую рыбу – на 37,8%, свинину – на 34%.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.