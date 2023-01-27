В путешествие на EXEED

Кто из нас не любит путешествовать?! Но что делать, если до отпуска ещё далеко, а в путешествие хочется отправиться уже сейчас? Садитесь за руль своего внедорожника EXEED и с комфортом наслаждайтесь одним из предложенных нами маршрутов!

Парк птиц «Воробьи»

Парк занимает внушительную территорию. В крытых и открытых вольерах здесь можно увидеть самых красивых птиц планеты: тукана, фламинго, попугаев, фазанов, павлинов, пеликанов, а также страусов, пингвинов, журавлей, сов и других видов птиц. Один из крытых павильонов представляет более 80 видов певчих пернатых страны, другой — мир тропиков. Кроме того, часть парка отведена небольшим животным, есть павильоны с экзотами и рыбами России. Здесь будет интересно, как детям, так и взрослым.

Из Калуги на внедорожнике EXEED добраться до парка птиц «Воробьи» легко: двигайтесь по Киевскому шоссе до перекрестка с круговым движением, съезжайте на Варшавское шоссе и двигайтесь прямо 15 км до поворота на деревню Акатово, поворачивайте налево и через два километра пути вы прибудете к месту назначения.





Протяженность маршрута составляет около 90 км, большую часть из которого предстоит двигаться по трассе. Автомобили EXEED оснащены адаптивным круиз-контролем, который позволяет, помимо заданной скорости, поддерживать безопасную дистанцию до автомобиля перед вами. Система активна в диапазоне скоростей от 30 до 150 км/ч, и в случае, если скорость или расстояние выходят за установленные пределы, система автоматически снижает ускорение или инициирует торможение. Внедорожник всегда готов подстраховать водителя, предупредив звуковым зуммером об опасности столкновения с впереди идущей машиной или другим объектом и применив принудительное торможение в случае отсутствия реакции водителя.

Этнографический парк-музей ЭТНОМИР

В деревне Петрово Боровского района Калужской области расположился самый большой в России этнографический парк-музей ЭТНОМИР. На площади 140 га представлены архитектура, национальная кухня, ремёсла, традиции и быт практически всех стран. Каждой стране отведён своеобразный «культурный заповедник». Изюминка ЭТНОМИРА - его интерактивность. Здесь постоянно проходят ремесленные мастер-классы, тематические фестивали, и различные народные гуляния.

Протяженность маршрута от Калуги до ЭТНОМИРА около 100 км. Проехать этот маршрут максимально комфортно поможет автомобиль EXEED. Благодаря голосовому помощнику EXEED вы с легкостью сможете проложить маршрут. Просто скажите: «EXEED, построй маршрут в ЭТНОМИР» и навигация отобразится на мультимедийном экране диагональю 12,3. А в флагманской модели VX навигация отображается и на проекционном дисплее. Голосовое управление позволяет активировать большинство функций автомобиля и никогда не отвлекаться от дороги, делая поездки еще безопаснее.

Оцените все технологии EXEED на тест-драйве у официального дилера в Калуге EXEED Центр Корс на Зерновой 19А.

Запишитесь на тест-драйв на официальном сайте korsgroup-exeed.ru или по телефону +74842207215.

ООО "КОРС НОВОМОСКОВСК"

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