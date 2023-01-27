В Калуге строится крупнейший дата-центр «Яндекса»

В Калуге до конца нынешнего года планируется открыть крупнейший в России дата-центр «Яндекса». Строительство ведется в Грабцево с сентября, сообщил в пятницу, 27 января, заместитель губернатора Калужской области Владимир Попов.

- В нем будет более 3800 серверных стоек, - рассказал чиновник. - Общая проектная мощность площадки составит 63 МВт.

По словам Попова, это позволит покрыть растущий спрос на облачные услуги в России.

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