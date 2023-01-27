В Калуге завершилась реставрация колокольни Троицкого собора

В Калуге завершились реставрационные работы на колокольне Троицкого собраа, который расположен в Центральном парке культуры и отдыха. Об этом в пятницу, 27 января, рассказали начальник управления по охране объектов культурного наследия Калужской области Евгений Чудаков.

Работы велись на высоте 40 метров.

По словам Чудакова, на втором и третьем ярусах колокольни перекрытия находились в аварийном состоянии.

Также реставрированы элементы архитрава, штукатурный слой фасадов и колонн колокольни.

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