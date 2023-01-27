В Калуге сохранят цену в 50 рублей за литр бочкового молока

В 2023 году бочковое молоко в Калуге будут продавать по прежней цене – 50 рублей за литр. Об этом в пятницу, 27 января, сообщил городской голова Дмитрий Денисов.

- В прошлом году в целях поддержки предпринимателей мы освободили их от платы по договорам на размещение в городе автоцистерн для торговли разливным молоком, - пояснил чиновник. - Тогда договорились и о снижении цены на бочковое молоко до 50 рублей за 1 литр. На этот год взаимные обязательства продляются.

По его словам, такие меры помогают обеспечивать социально-экономическую стабильность в Калуге, не допускать роста цен на товары первой необходимости и поддерживать предпринимателей.

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