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Все пособия на детей в Калужской области начнут выплачивать в один день

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 27.01.2023 14:22 0 147
Все пособия на детей в Калужской области начнут выплачивать в один день

Новая схема выплаты пособий на детей введена в Калужской области. Подробности в пятницу, 27 января, сообщили в региональном отделении Социального фонда, который объединил существовавшие ранее Пенсионный фонд и Фонд социального страхования.

- Все назначаемые ОСФР по Калужской области детские выплаты, в текущем году будут приходить родителям на счет в банке в один день – каждого третьего числа нового месяца за предыдущий, - пояснили специалисты. - Так, с января этого года ежемесячная выплата на первого ребенка до 3 лет передана из органов социальной защиты населения региональному ОСФР. В этой связи за январь деньги родителям были перечислены в январе. Однако в дальнейшем, выплата на первого ребенка будет осуществляться третьего числа каждого месяца – в единый день доставки всех детских пособий. 

Деньги будут поступать родителям в новом месяце за предыдущий, например, в марте за февраль или в апреле за март.

Аналогично будут приходить и выплаты единого пособия. Первая выплата приходит в течение пяти рабочих дней после одобрения. А далее по общему правилу - 3 числа следующего месяца за предыдущий.

- При этом органами социальной защиты региона выплата детских пособий осуществляется в отличные от Социального фонда даты, - говорится в комментарии отделения.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 27.01.2023 14:22 0 147
Тэги: общество дети
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