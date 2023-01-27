В Калуге драмтеатр решил закупить внедорожник за 5,4 миллиона рублей

Калужский драматический театр 26 января разместил на Госзакупках документы о проведении аукциона о закупке дорогого внедорожника.

Начальная стоимость контракта – 5,44 миллиона рублей.

Согласно заявке, машина должна быть выпущена не позже 2022 года, иметь белый цвет, автоматическую коробку передач, систему кругового обзора, отделку сидений из белой кожи и многое другое.

Впрочем, закупка может в итоге не состояться. Вот такой комментарий нашему изданию 27 января дал региональный Минкульт:

- Министерство культуры и туризма Калужской области категорически не поддерживает проведение данной закупки, которая не была согласована Калужским областным драматическим театром с учредителем. В настоящее время руководству театра даны указания отменить проведение аукциона.

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