В Калуге пройдет чемпионат по зимней ловле рыбы

В субботу, 28 января, на Яченском водохранилище в Калуге пройдет чемпионат Калужской области по ловле на мормышку со льда. Об этом сообщила региональная федерация рыболовного спорта.

Ловить рыбу начнут в 9 утра. Подведение итогов запланировано на 15:00.

Заявки на участие принимаются до 20:00 27 января.

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