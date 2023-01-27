В Калужской области 45 человек заболели коронавирусом за сутки

За последние сутки в Калужской области зафиксированы 45 новых случаев коронавируса, сообщили в пятницу, 27 января, в федеральном оперативном штабе.

В больницу с ковидом попали восемь человек.

Выздоровели 15 пациентов.

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