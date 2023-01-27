Из Калуги собираются запустить авиарейсы в Стамбул

Из Калуги планируется открыть авиарейс в Стамбул. Об этом в пятницу, 27 января, по итогам встречи с директором представительства авиакомпании Turkish Airlines Исмаилом Озтюрком заявил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

- В декабре прошлого года достигнута договоренность о том, что Международный аэропорт «Калуга» будет внесен в список запасных аэродромов Turkish Airlines, - подчеркнул глава региона. - И такое решение принято. Это один из первых этапов открытия регулярного авиасообщения по маршруту Стамбул – Калуга – Стамбул.

По его словам, регулярные рейсы в Турцию открывают новые возможности для развития как туристических связей, так и экономических.

- У Калужской области с Турецкой Республикой успешные совместные проекты в экономике, строительстве, образовании, - подчеркнул Шапша. - У нас большой взаимный интерес расширять это сотрудничество.

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