Что больше всего подорожало в Калужской области за неделю

За неделю, с 16 по 23 января, в Калужской области зафиксированы существенные изменения цен на некоторые продукты. Официальные данные 26 января опубликовал Калугастат.

Черный чай подорожал на 6,8%, макароны и морковь – на 5,4%, огурцы – на 4,1%, яйца – на 3,3%.

Вареная колбаса подешевела на 5,7%, колбаса полукопченая и варено-копченая – на 5,3%, маргарин – на 3,3%, молоко – на 2,1%.

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