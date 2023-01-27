Что больше всего подорожало в Калужской области за неделю
За неделю, с 16 по 23 января, в Калужской области зафиксированы существенные изменения цен на некоторые продукты. Официальные данные 26 января опубликовал Калугастат.
Черный чай подорожал на 6,8%, макароны и морковь – на 5,4%, огурцы – на 4,1%, яйца – на 3,3%.
Вареная колбаса подешевела на 5,7%, колбаса полукопченая и варено-копченая – на 5,3%, маргарин – на 3,3%, молоко – на 2,1%.
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