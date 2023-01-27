В Калужской области пропал 57-летний мужчина

57-летний Андрей Елисеев пропал в деревне Санатория Нагорное Кировского района. Об этом вечером 26 января сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт Калуга».

Последний раз мужчину видели 24 января.

На данный момент нет информации, где он может находиться.

Волонтеры опубликовали фото и приметы пропавшего:

Рост: 189 см.

Телосложение: xудощавое.

Цвет глаз: карие.

Волосы: тёмно-русые, короткая стрижка, прямые.

Был одет: черная болоньевая куртка, белый свитер, черные спортивные брюки, коричневые ботинки.

Любую информацию об этом человеке можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.

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