В Калужской области пропал 57-летний мужчина
57-летний Андрей Елисеев пропал в деревне Санатория Нагорное Кировского района. Об этом вечером 26 января сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт Калуга».
Последний раз мужчину видели 24 января.
На данный момент нет информации, где он может находиться.
Волонтеры опубликовали фото и приметы пропавшего:
- Рост: 189 см.
- Телосложение: xудощавое.
- Цвет глаз: карие.
- Волосы: тёмно-русые, короткая стрижка, прямые.
- Был одет: черная болоньевая куртка, белый свитер, черные спортивные брюки, коричневые ботинки.
Любую информацию об этом человеке можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.
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