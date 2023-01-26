Сбер провёл семинар об эмоциональном интеллекте для студентов РАНХиГС

Управляющий Калужского отделения Сбера провёл лекцию, посвященную эмоциональному интеллекту и управлению собой. В ней приняли участие студенты Калужского филиала РАНХиГС.

На лекции студенты узнали о том, как понимать и управлять своими эмоциями и эмоциями других людей, а также как эмоциональный интеллект влияет на коммуникации в профессиональной деятельности.

В частности, управляющий Андрей Ручай рассказал студентам, почему сотрудники с развитым эмоциональным интеллектом востребованы в любой организации, а также поделился практиками как совершенствовать мягкие навыки по управлению собой.

Кроме того, управляющий поздравил учащихся с Днём студента и вручил сертификат об успешном прохождении обучения в Летней цифровой школе Сбера «Sber U Digital Summer» выпускнику образовательной программы.

Андрей Ручай, управляющий Калужским филиалом Сбербанка:

«В современном мире необходимо особое внимание уделять образованию и саморазвитию. Сбер всегда открыт и готов делиться теоретическими и практическими знаниями с подрастающим поколением. Уверен, сегодняшняя встреча оказалась интересной и полезной для ребят».

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