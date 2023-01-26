В Калужской области женщине вынесли приговор за продажу двух килограммов наркотиков

В Калужской области 28-летняя женщина из Подмосковья приговорена к девяти годам лишения свободы. Ее признали виновной в торговле наркотиками, сообщили в четверг, 26 января, в прокуратуре региона.

Как установили следователи, в 2020 году виновница была членом преступной группы, которая распространяла наркотики. В деле фигурировало запрещенное вещество массой два килограмма.

После освобождения из колонии женщина еще на полтора года будет ограничена в свободе.

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