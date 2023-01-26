В Калужской области требуют отправить в колонию водителя, который несколько раз попадался пьяным за рулем

В Калужской области прокуратура направила в суд уголовное дело 35-летнего жителя села Богданино Ферзиковского района. Об этом в четверг, 26 января, сообщила пресс-служба ведомства.

Обвиняемый уже не раз был судим за езду в пьяном виде за рулем, но опять выпил и решил прокатиться. В таком состоянии его задержали полицейские.

По уголовной статье мужчине грозит до трех лет лишения свободы с лишением водительского удостоверения на шесть лет.

В прокуратуре заявили, что будут добиваться назначение реального лишения свободы.

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