В Калужской области прокуратура потребовала закрыть доступ к опасному зданию бывшего завода

В Козельске заброшенное здание на территории бывшего завода представляет опасность для окружающих. Фото в четверг, 26 января, опубликовала прокуратура Калужской области.

Развалины принадлежат физическому лицу. Его уже привлекли к административной ответственности.

Решается вопрос о том, чтобы ограничить доступ к зданию.

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