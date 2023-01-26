В Калужской области прокуратура потребовала закрыть доступ к опасному зданию бывшего завода
В Козельске заброшенное здание на территории бывшего завода представляет опасность для окружающих. Фото в четверг, 26 января, опубликовала прокуратура Калужской области.
Развалины принадлежат физическому лицу. Его уже привлекли к административной ответственности.
Решается вопрос о том, чтобы ограничить доступ к зданию.
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