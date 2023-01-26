В Калуге подрядчик на месяц затянул ремонтные работы в больнице

В Калуге прокуратура выявила нарушения при проведении ремонтных работ в одной из больниц. Об этом в четверг, 26 января, сообщила пресс-служба ведомства.

Подрядчик затянул работы, стоимость которых составила 600 тысяч рублей, на 36 дней.

На данный момент работы уже выполнены. Подрядчика оштрафовали.

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