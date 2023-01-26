В Калужской области создают полигон для подготовки военных

В Калужской области по поручению министра обороны России Сергея Шойгу создается полигон для подготовки военных. Об этом в четверг, 26 января, сообщил губернатор Владислав Шапша.

- На нем будут созданы условия для тактической подготовки бойцов, - пояснил глава региона. - Улучшения навыков владения различными видами стрелкового оружия. Отработки элементов боевого слаживания. Подготовки штурмовых отрядов. Планируем завершить создание полигона к концу февраля.

По его словам, необходимость такого места связано «с масштабными задачами на ближайшие годы по укреплению Российской армии».

- Особое внимание будет уделено комплектованию войск профессионалами-контрактниками, - прокомментировал губернатор. - Кроме того, мы подготовим учебный полигон для слушателей Центра профессиональной подготовки сотрудников МВД в Обнинске. И еще один полигон будет построен для тренировок снайперов и испытаний высокоточных винтовок. Для стрельбы на дистанции до 3 километров.

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