В Калужской области инвалида оставили жить в нечеловеческих условиях

В городе Киров Калужской области бывшая несовершеннолетняя узница фашизма, инвалид второй группы живет в нечеловеческих условиях. В четверг, 26 января, о проблеме рассказал уполномоченный по правам человека в регионе Юрий Зельников.

К нему обратился сын 86-летней женщины.

- Пенсионерка проживает в аварийном бараке в городе Кирове Калужской области, в нечеловеческих условиях, создающих угрозу ее жизни и здоровью, - подчеркнул Юрий Зельников. - Неоднократно и сын, и мать обращались в администрацию города по данному вопросу. Чиновники бездействовали.

После обращения к прокурору выяснилось, что ранее была создана межведомственная комиссия, которая обследовала аварийное жилье и вынесла заключение, что есть основания для признания помещения подлежащим капитальному ремонту, реконструкции или перепланировке.

- Правоохранители, однако, выявили в деятельности межведомственной комиссии нарушения: при обследовании помещения не учитывалась инвалидность собственника жилого помещения, ее невозможность проживать в указанном жилом помещении при наличии имеющегося заболевания, - пояснил Зельников.

В Кировскую районную администрацию прокурором внесено представление об устранении нарушений закона. Вопрос обещают держать на контроле.

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