Штрафы для работодателей предложили увеличить калужские депутаты

Как мы уже рассказывали, систему воинского учета в России собираются поменять по предложению депутатов Калужской области. Также на сайте Госдумы опубликовали еще один законопроект, который разработали в Калуге. Он также касается воинского учета и предполагает ужесточение мер по отношению к работодателям.

Калужские депутаты предложили внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях.

Согласно этому законопроекту, работодателей будут штрафовать за заключение трудового договора с человеком, если тот не предоставил документы воинского учета. Должностным лицам грози наказание в 10-20 тысяч рублей, индивидуальным предпринимателям – 5-10 тысяч рублей, юрлицам – 50-100 тысяч рублей.

- Указанные изменения позволят повысить эффективность мероприятий по воинскому учету, так как будут способствовать более ответственному отношению трудоустраивающихся граждан и потенциальных работодателей к своим обязанностям по воинскому учету, - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Документ должны рассмотреть депутаты Госдумы.

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