Минуты – новая валюта: клиенты Tele2 могут обменять их на билеты в кино и кофе

Оператор начинает 2023 год с новых возможностей и представляет сразу несколько масштабных коллабораций: с медиаплатформой Afisha.ru и сетью «Вкусно – и точка». Теперь клиенты могут обменять неизрасходованные минуты на билеты в кино, театры, музеи, концерты и выставки или на чашку кофе. Сделать это можно в приложении оператора.

– Tele2 превращает минуты в новую валюту и придает выражению «Время – деньги» новые смыслы, – рассказал директор по стратегическому развитию продуктового портфеля оператора Андрей Борзов. – Мы вновь создаем тренды на рынке телекома. Наши клиенты привыкли пользоваться накопленными минутами не только для общения – смотреть фильмы из коллекции Wink, безлимитно пользоваться стриминговыми сервисами, получать скидки при покупке смартфонов, умных колонок, ТВ-приставок.

Для обмена минут на сервисы партнеров доступны номиналы в 300 и 500 минут, которые эквивалентны фиксированной скидке 300 и 500 рублей. Воспользоваться предложением абоненты оператора могут в разделе «Обмен минут» в личном кабинете на сайте и в приложении оператора. При этом у абонента на экране отобразится промокод, который нужно применить на ресурсе партнера.

Обмен минут на кофе ранее был доступен только жителям столицы. Теперь компания предоставила такую возможность абонентам в других регионах. Чтобы выпить американо или капучино, клиенту потребуется 200 накопленных минут. Опция доступна в приложении и на сайте оператора. В обмен на промокод оператора в приложении партнера пользователь получит QR-код, который сможет использовать на кассе или в киоске самообслуживания при заказе кофе.

Обменять минуты на кофе можно до 1 мая 2023 года, поучить скидку на билеты – до 15 июня 2023 года. Подробнее – на сайте tele2.ru.

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