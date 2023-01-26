В Калужской области снизились рождаемость и смертность

В 2022 году в Калужской области снизились и рождаемость, и смертность. Об этом 25 января сообщили на итоговой коллегии регионального загса.

За 12 месяцев на свет появились 8565 детей. В 2021 году было больше – 8718. В 70% семей рождались вторые и последующие дети. Было 107 двоен и три тройни. В 80% случаев дети рожались у пар, которые официально зарегистрировали брак. Наибольшее число родителей было в возрасте от 30 до 35.

Смертность за 2022 снизилась на 20%. Средний возраст умерших женщин – 76 лет, мужчин – 64 года.

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