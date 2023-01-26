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В Калуге появится стела «Город воинской доблести»

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 26.01.2023 08:10 0 412
В Калуге появится стела «Город воинской доблести»

В годы Великой Отечественной войны в Калуге и в непосредственной близости от нее во время ожесточенных сражений жители и воины Красной армии проявили мужество, стойкость и массовый героизм. 17 ноября 2022 года депутаты Заксобрания присвоили Калуге почётное звание «Город воинской доблести». 

В связи с этим в городе планируется установить памятную стелу, из областного бюджета будет выделена субсидия в размере 2 миллионов рублей. 

25 января на заседании Городской Думы Городской Голова Дмитрий Денисов предложил депутатам обсудить с жителями своих избирательных округов место расположения памятника. Окончательно место для размещения стелы выберут калужане в ходе рейтингового голосования. 

- Депутатский корпус проведёт обсуждение с активистами ТОС и избирателями, мы соберем наиболее интересные предложения, с учётом архитектурных и исторических особенностей нашего города, – прокомментировал Глава городского самоуправления Юрий Моисеев.  

Работы по установке стелы планируется завершить ко Дню города в августе 2023 года.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 26.01.2023 08:10 0 412
Тэги: городская дума
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