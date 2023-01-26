Группа Плазма откроет в Калуге «Музыкальную студию»

Открытие студии будет сопровождаться выступлением Легендарной поп-группы «PLAZMA».

Концерт состоится 28 января в 22:00 на площадке «Музыкальной студии» по адресу: г. Калуга, ул. Плеханова, 48/8.

Информация по телефону: +7 (4842) 20-01-05

Приглашаем на открытие!

С уважением к калужанам Роман Черницын и Максим Постельный

www.plazma.ru



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