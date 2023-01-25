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Особый акцент – на работу с молодежью

Опубликовано: 25.01.2023 14:00 0 247
Особый акцент – на работу с молодежью

25 января на заседании Городской Думы Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев представил отчёт о работе в 2022 году.

Особый акцент в прошлом году был сделан на работу с молодёжью. В Гордуме создана комиссия по патриотическому воспитанию, разработан и реализуется план мероприятий патриотической направленности. Продолжалась совместная работа с ведущими вузами Калуги: КГУ имени К.Э.Циолковского, калужским филиалом РАНХиГС и калужским институтом Всероссийского государственного университета юстиции. Было подписано соглашение о взаимовыгодном сотрудничестве с одним из лучших театральных вузов страны – Театральным институтом имени Бориса Щукина.

В 2022 году активно работал созданный при Городской Думе педагогический отряд. 

В оздоровительном лагере «Сокол» прошла профориентационная смена «Юность – 2022», в которой участвовали более ста одаренных и активных учеников 10-х классов школ Калужской области. 

В сентябре был проведён киберспортивный турнир среди глухих и слабослышащих киберспортсменов из Калуги, Брянска, Тулы и Малоярославца.

В октябре на базе лагеря «Сокол» прошел педагогический форум «Наставник – 2022», участие в нём приняли более 125 молодых учителей.

- Все молодежные мероприятия и проекты, которые мы провели в 2022 году, еще раз показали, что нашу молодежь необходимо не только обучать, но и направлять, развивать в разных областях, предоставлять им возможности для самореализации, – подчеркнул Юрий Моисеев.

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Опубликовано: 25.01.2023 14:00 0 247
Тэги: городская дума
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