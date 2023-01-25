В Калуге началась реставрация Дома губернатора

В Калуге началась реставрация объекта культурного наследия федерального значения «Дом Гражданского губернатора» на улице Карла Маркса. В среду, 25 января, об этом сообщило управление по охране культурного наследия Калужской области.

- Выдали разрешение подрядчику, - отметили в управлении. - Заказчик работ - Калужский музей изобразительных искусств.

Здание будут приспосабливать для филиала Эрмитажа.

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