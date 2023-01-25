В Калуге началась реставрация Дома губернатора
В Калуге началась реставрация объекта культурного наследия федерального значения «Дом Гражданского губернатора» на улице Карла Маркса. В среду, 25 января, об этом сообщило управление по охране культурного наследия Калужской области.
- Выдали разрешение подрядчику, - отметили в управлении. - Заказчик работ - Калужский музей изобразительных искусств.
Здание будут приспосабливать для филиала Эрмитажа.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!