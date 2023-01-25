Юрий Моисеев: «Мы всецело поддержали решение президента и действия российской армии»

В своём отчёте Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев отметил активную работу депутатского корпуса по оказанию помощи добровольцам и мобилизованным калужанам, а также беженцам из Донецкой и Луганской народных республик.

- Начало специальной военной операции, решение граждан Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей быть вместе с Россией – эти судьбоносные события внесли серьезные коррективы в жизнь всей страны, области, города. Отразилось это и на организации работы Городской Думы Калуги. Мы всецело поддержали решение Президента и действия российской армии, – подчеркнул Юрий Моисеев.

С момента начала специальной военной операции на Украине депутаты Городской Думы собрали и перечислили на счет фонда муниципального развития более 8 миллионов рублей. Депутаты – руководители предприятий города на регулярной основе осуществляли сбор средств и гуманитарной помощи для отправки в подшефный Первомайск и места, где проходили обучение и несут службу добровольцы и мобилизованные из Калуги.

Члены фракции «Единая Россия» передали продуктовые наборы возрастным родителям, чьи дети выполняют боевые задачи в зоне специальной военной операции. Также депутаты-единороссы принимают активное участие в партийной акции «Корзинка добра». Собранные продукты направлялись в пункты обучения и подготовки мобилизованных калужан и в подшефный город Первомайск.

- Всё это время мы активно взаимодействовали с Калужским региональным отделением Российского Красного креста. Оказание гуманитарной помощи семьям мобилизованных, контрактников и добровольцев проводится депутатами в своих округах на регулярной основе, – отметил Юрий Моисеев.

В течение 2022 года депутаты регулярно выезжали в Московскую область, где мобилизованные жители нашего города проходили обучение и подготовку. Им доставляли необходимое снаряжение, оборудование, продукты, письма со словами поддержки от калужан. Также регулярными стали поездки в Белгородскую область и подшефный Первомайск для доставки добровольцам и мобилизованным калужанам необходимого оборудования, стройматериалов для обустройства быта, продуктов, зимнего снаряжения, автомобильной техники, питьевой воды, новогодних подарков и писем от неравнодушных калужан, родных и близких. По просьбам избирателей депутаты Гордумы организуют в округах сбор гуманитарной помощи для бойцов и дальнейшую отправку груза на передовую.

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