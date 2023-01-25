Школьникам Калуги рассказали о блокаде Ленинграда

Ученики рассуждали о ценности хлеба, держа в руках блокадную буханку.

Блокада Ленинграда

Ежегодно в январские дни наша страна вспоминает страшное событие, произошедшее в годы Великой Отечественной вой­ны — блокаду Ленинграда.

Почти 900 дней город, окружённый фашистами, пытался выжить без еды, практически без электричества, нередко без тепла в самый лютый мороз и под постоянными обстрелами.

В этом году, 18 января, исполнилось 80 лет со дня прорыва блокады. Окончательно Ленинград был освобождён еще через год — 27 января 1944 года.

Не забывать страшные страницы истории учат и нынешних ребят. Так, в средней школе № 25 города Калуги прошёл классный час, посвящённый блокаде Ленинграда.

Помнить историю

Классный руководитель 6 «Б» класса Елена АСТАХОВА рассказала ребятам о подвиге целого города, в котором все как один, невзирая на ужасные условия, любыми способами сопротивлялись окружившему их врагу. Ленинградцы верили в победу, в то, что город выстоит. Мужество жителей как взрослых, так и детей сделало возможным этот подвиг во имя жизни.

С пронзительными строками об окружённом городе выступили ребята-­шестиклассники. После чего учитель включил видео с архивными кадрами блокадного Ленинграда.

Пока голос автора повествовал о тяжёлых условиях жизни горожан, школьники, притихнув, напряжённо вглядывались в видеоряд из документальных кадров, где голодные люди брели по замерзшим улицам. Ленинградцы черпали воду из Невы и несли домой, где, чтобы поддерживать силы, пили её горячей.

Ради жизни

К­то-то из ребят выступил с рассказом о легендарной Дороге жизни, проложенной через замерзшее Ладожское озеро, другие поведали о подвигах, которые нередко совершали водители, доставлявшие ленинградцам хлеб.

Ученики из 25‑й школы узнали, что, вопреки условиям, созданным немецкой армией, когда на улицах рвались снаряды, в городе продолжал работать театр, на стадионе проходили футбольные матчи, а в школах продолжались занятия.

Голодая и замерзая, жители по-прежнему отправляли солдатам настоящий ржаной хлеб и печенье, а сами зачастую получали лишь 125 граммов блокадного хлеба в сутки. Тяжёлый, сделанный по особому рецепту, он выдавался по карточкам.

Блокадный хлеб

«Кто осквернил? Кто позабыл? Блокады страшные года…» — разрывали глубокую тишину в классе строки стихотворения Роберта Рождественского. В них звучит лейтмотив ценности блокадного хлеба. Вот и теперь, по прошествии лет, этот небольшой кусочек стал для нас знаком памяти и символом жизни.

После пронзительных историй о блокадном Ленинграде всем ученикам 6 «Б» класса раздали 250‑граммовые буханки хлеба, испечённые Калужским хлебокомбинатом по рецепту, приближённому к оригинальному.

Этот небольшой, но тяжёлый хлеб ребята теперь держали в руках, смотрели на него с любопытством, разглядывали, вдыхали аромат. Детям хотелось поскорее попробовать тот самый, такой желанный для ленинградцев, блокадный хлеб.

Страницы истории

Калужский хлебокомбинат не первый год готовит для калужан хлеб по рецептам военного времени, приурочив партию изделий к памятным датам, годовщинам.

Для предприятия это ещё и личный момент: завод был создан в 1934 году, и военное лихолетье сотрудники завода провели у печи, не прекращая кормить калужан и армию. Сначала подпольно: во время оккупации завод закрылся, чтобы не печь для фашистского режима. Ну а после освобождения города работа не прекращалась, ведь жители остро нуждались в хлебе.

Калужский хлебокомбинат и по сей день является основным поставщиком хлебобулочных изделий для жителей Калужской области. Здесь пекут наш любимый хлеб, сохраняя рецептуру традиционных изделий и удивляя вкусными новинками.

Комментарии детей

Анна Заварзина:

– После классного часа, держа в руках этот хлеб, я стала понимать, что во время войны такой маленький кусочек хлеба был как драгоценность. Значил для людей гораздо больше, чем сейчас.

Егор Киреев:

– Я держу в руках этот хлеб и с грустью думаю, что во время блокады Ленинграда его очень ценили, а сейчас могут выкинуть.

Иван Ситов:

– Мой прадедушка жил во время блокады в Ленинграде и только спустя годы переехал в Калугу.

Артемий Боженевский:

– Из услышанного сегодня мне запомнилась история школьницы Тани Савичевой, которая всю блокаду вела свой дневник и на его страницах записывала, как один за одним умирали её родные.

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