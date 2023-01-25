«Кроношпан» предложил жителям Людиново дать новогодним елкам вторую жизнь

После новогодних праздников многие жители Людиново столкнулись с проблемой: что делать со старыми елями или соснами, еще недавно украшавшими их дома? Муниципальная служба строго запрещает выбрасывать их в контейнеры с бытовыми отходами. Действительно, зачем отправлять деревья на свалку, где и так хватает мусора, тем более, что «Кроношпан» предложил простое и экологичное решение проблемы. В рамках уже традиционной экологической акции «Елки в щепки», предприятие принимает старые деревья и отправляет их на переработку. Так ели получают вторую жизнь: их измельчают в щепу, из которой потом делают плиты для строительства, производства мебели, дверей.

Горожане откликнулись на предложение «Кроношпана», они оставляли ели в специально отведенных местах, во дворах домов, рядом с контейнерными площадками, предварительно очистив от украшений. После этого деревья забирала муниципальная служба. На переработку отправилась и центральная городская елка. Безопасной для природы утилизацией новогодних елей «Кроношпан» занимается во всех регионах присутствия, о чем напоминает сайт российского отделения «Гринпис», который включил Людиново в список городов, поддержавших экологическую инициативу.

«Кроношпан» зарекомендовал себя как экологически ориентированная компания. Являясь одним из мировых лидеров в сфере переработки древесины, компания реализует масштабные «зеленые» проекты, широко применяет в производстве древесное вторсырье, занимается восстановлением лесов.

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