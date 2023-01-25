В Калуге предложили переименовать улицу Степана Разина

В среду, 25 января, ректор Калужского государственного университета имени К.Э. Циолковского Максим Казак принял участие в заседании городской Думы. В его выступлении прозвучало предложение переименовать улицу Степана Разина в Университетский бульвар.

Однако к такой идее депутаты отнеслись прохладно.

В качестве альтернативы было предложено создать сквер КГУ в переулке Воскресенском на месте снесенных в прошлом году домов. По соседству там расположен филологический факультет университета.

А как вы считаете, нужно переименовать улицу Степана Разина в Университетский бульвар? Да Нет Мне все равно Голосование заканчивается 08/02/2023

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