В Калуге предложили переименовать улицу Степана Разина
В среду, 25 января, ректор Калужского государственного университета имени К.Э. Циолковского Максим Казак принял участие в заседании городской Думы. В его выступлении прозвучало предложение переименовать улицу Степана Разина в Университетский бульвар.
Однако к такой идее депутаты отнеслись прохладно.
В качестве альтернативы было предложено создать сквер КГУ в переулке Воскресенском на месте снесенных в прошлом году домов. По соседству там расположен филологический факультет университета.
А как вы считаете, нужно переименовать улицу Степана Разина в Университетский бульвар?
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