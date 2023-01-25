Татьяны составляют 5% от женской базы Tele2

Российский оператор специально к Татьяниному дню (Дню студента) проанализировал представленность этого имени в своей клиентской базе. Оно оказалось одним из самых распространенных в сети Tele2 – его носят почти 1,5 млн клиенток. Также оператор оценил интернет-трафик в вузах страны и выяснил, где студенты активно учатся и общаются с помощью технологий связи.

Tele2 посчитала, что в сети оператора 1 451 370 женщин с именем Татьяна. Это составляет примерно 5% от женской базы оператора. При этом средний возраст носительницы этого имени – 49 лет.

При оценке представленности этого имени в разных возвратных группах заметно, что оно популярно, как среди тех, кому 31-40 лет (в 23% случаев клиентки носят это имя), так и у тех, кому 41-50 лет и свыше 61 года (26%). А вот девушек по имени Таня студенческого возраста совсем мало – всего около 1,3%. В категории молодых от 24 до 30 лет – примерно 4,6% Татьян в сети Tele2.

Также оператор составил рейтинг регионов, где Татьяны занимают наибольшую долю от женской базы оператора. Лидером стала Мордовия с долей 9%. Еще четыре региона, где больше всего клиенток Татьян – это Брянская (8,3%), Тамбовская (8,2%) области, а также Тульская и Рязанская области с одинаковыми долями по 8,1%.

Ко Дню студента оператор проанализировал динамику прироста трафика по итогам 2022 года в вузах страны в сравнении год к году. На первом месте оказался Дальневосточный федеральный университет (+36%), на втором и третьем – Тульский государственный университет и Донской государственный технический университет с приростами 38% и 32% соответственно. Санкт-Петербургский государственный университет и Новосибирский государственный университет заняли четвертое и пятое место в рейтинге с результатами 26% и 24%. У Томского государственного университета шестое место по темпам прироста трафика (19%), а вот Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова оказался на седьмом месте (18%).

Оператор реализует стипендиальную программу с вузами России. Талантливые студенты могут претендовать на именную стипендию оператора. Учащиеся могут стать ее участниками вне зависимости от курса, направления, формы обучения и успеваемости. Соискателям необходимо заполнить заявку, выбрать предлагаемую оператором тему проекта и защитить свою работу.

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